Северная Корея запустила твердотопливную ракету: официальный представитель правительства Японии
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Токио, 13 июля (Jiji Press). Ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, по оценкам, относится к тому же типу, что и новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которую эта страна запустила 13 апреля, заявил главный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.
«По сравнению с ракетой с двигателем на жидком топливе (твердотопливную ракету) легче хранить и обращаться с ней, а её преимущество в том, что она может быть запущена с более коротким периодом подготовки», – заявил этот высокопоставленный представитель правительства Японии на пресс-конференции.
Совет Безопасности ООН должен провести экстренное заседание в связи с последним пуском Северной Кореи, и Мацуно сказал, что «очень прискорбно, что Совет не смог принять меры против неоднократных нарушений Северной Кореей» соответствующих резолюций этого органа ООН.
«Мы приложим усилия, чтобы Совет Безопасности, в который входят Китай и Россия, мог выполнить свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности», – добавил Мацуно.
Запущенная 12 июля межконтинентальная баллистическая ракета упала в воды Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии после полёта длительностью около 74 минут, что является рекордом для северокорейской ракеты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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