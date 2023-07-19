Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря

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Сеул/Токио, 19 июля (Jiji Press). Северная Корея утром 19 июля запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, как сообщили южнокорейские военные.

Ракеты были выпущены из района аэропорта Сунан в Пхеньяне примерно в 3:30-3:46 утра.

По данным Минобороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В предыдущий раз Северная Корея запускала ракету 12 июля, это была новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18».

Пхеньян осуществил последние ракетные пуски, очевидно, в знак протеста против первой встречи американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам в Сеуле 18 июля, чтобы обсудить пути укрепления ядерного сдерживания и захода стратегической атомной подводной лодки США в Пусан на юге Южной Кореи в тот же день.

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