В Японии развившееся у работника психическое заболевание было признано связанным с аутингом на работе

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Токио, 25 июля (Jiji Press). Японские трудовые органы постановили, что у мужчины развилось психическое заболевание из-за того, что его сексуальная ориентация была раскрыта другим людям его начальником без его согласия, признав это состоянием, связанным с работой, и дающим право на получение компенсационных страховых выплат работникам.

18 марта мужчина в возрасте 20-29 лет добился судебного решения отдела инспекции труда в токийском районе Икэбукуро, как он сообщил на пресс-конференции 24 июля.

Его случай является первым в Японии, когда болезнь, вызванная аутингом (раскрытием сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия), была признана связанной с работой, по мнению группы его сторонников.

Мужчина начал работать в страховом агентстве в округе Тосима в Токио в мае 2019 года.

Примерно через месяц его начальник раскрыл его сексуальную ориентацию работнице, работающей неполный рабочий день, якобы сказав, что «ничего страшного, если рассказать об этом одному человеку».

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