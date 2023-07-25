Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Сеул/Токио, 24 июля (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные.

По словам японского правительственного чиновника, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Военные Южной Кореи заявили, что обе ракеты преодолели около 400 километров.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио приказал чиновникам собирать и анализировать разведданные и обеспечивать безопасность.

Последние ракетные пуски Северной Кореи произошли после того, как американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла на южный южнокорейский остров Чеджу ранее 24 июля после визита в Южную Корею американской атомной подводной лодки USS Kentucky на прошлой неделе.

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