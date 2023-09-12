Суд в Японии отклонил иск о применении социальных льгот для однополых пар

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Саппоро, 11 сентября (Jiji Press). Японский суд отклонил иск бывшего государственного служащего префектуры Хоккайдо, требующего возмещения ущерба в связи с отказом в льготах, таких как пособие для иждивенцев, для однополого партнёра истца.

По словам адвокатов истца, это было первое решение суда в Японии по вопросу о предоставлении статуса иждивенца однополому партнёру.

Председательствующий судья Мигита Коити из окружного суда Саппоро отклонил иск истца, 54-летнего Сасаки Каору, о возмещении ущерба в размере около 4,83 миллиона йен от администрации префектуры Хоккайдо, самой северной части Японии, и ассоциации взаимопомощи для работников местных органов власти.

Мигита сказал, что правила администрации префектуры о заработной плате своих работников предусматривают, что супруги де-факто, признаваемые иждивенцами, – это «те, кто не подал заявку на регистрацию (брака), но фактически находится в отношениях, аналогичных супружеским».

Поскольку действующий Гражданский кодекс признаёт только гетеросексуальные браки, «нормально интерпретировать правила как не распространяющиеся на однополые пары», – заключил судья.

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