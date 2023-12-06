Япония присоединится к Многосторонней инициативе по космической безопасности CSpO

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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Япония завершила процедуры присоединения к инициативе по объединённым космическим операциям (CSpO), рамочной программе сотрудничества в области космической безопасности между рядом стран, включая США и Великобританию, сообщило министерство обороны.

«Мы будем и дальше укреплять отношения с союзниками и странами-единомышленниками и активно участвовать в международных усилиях по обеспечению стабильного использования космоса», – заявил на пресс-конференции министр обороны Кихара Минору.

В рамках инициативы CSpO проведут двухдневную встречу на высоком уровне в Берлине 6 декабря. Из Японии во встрече примут участие Сэридзава Киёси, руководитель министерства, и генерал Утикура Хироаки, начальник штаба Воздушных сил самообороны.

Структура CSpO была создана в 2014 году Соединёнными Штатами, Великобританией, Канадой и Австралией для укрепления сотрудничества в области осведомлённости о космической сфере, предназначенной для мониторинга и отслеживания угроз в космосе.

Позже к нему присоединились Новая Зеландия, Германия и Франция.

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