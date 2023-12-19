Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в Японское море
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Токио/Сеул, 18 декабря (Jiji Press). Северная Корея утром 18 декабря запустила предположительно межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японского моря, по данным правительств Японии и Южной Кореи.
Ракета класса МБР была запущена из-под Пхеньяна около 8:24 утра по крутой траектории и преодолела около 1000 километров.
По словам заместителя министра обороны Японии Миякэ Синго, ракета летела около 73 минут, а затем упала в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 250 километрах к северо-западу от острова Окусири в преф. Хоккайдо на севере Японии около 9:37 утра.
По словам Миякэ, предполагается, что она достигла высоты более 6000 километров, что позволяет достигать материковой части США в зависимости от веса боеголовки.
Япония выразила решительный протест Северной Корее по каналам посольства в Пекине и провела заседание Совета национальной безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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