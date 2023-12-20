Северная Корея объявила об учениях по запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18»
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Сеул, 19 декабря (Jiji Press). Северная Корея 17 декабря провела учения по запуску твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», сообщило северокорейское государственное СМИ.
Сообщается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты «Хвасон-18» и заявил, что учения послужили чётким сигналом враждебным силам.
Государственные СМИ также раскритиковали правительства США и Южной Кореи за подготовку возможной ядерной войны.
Как говорится в сообщении, запуск ракеты показал, какие действия предпримет Северная Корея, если Соединённые Штаты примут неправильное решение, заявил Ким, назвав запуск демонстрацией ударных возможностей его страны.
По данным государственных СМИ, ракета преодолела 1002 километра и достигла высоты до 6518 километров. В нем также говорится, что ракета точно приземлилась в районе цели в открытом море в Японском море.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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