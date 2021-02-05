Итоги месяца: январь 2021
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1
Вступило в силу Соглашение об экономическом партнерстве Японии и Великобритании.
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2
Учитывая ситуацию с непрекращающимся распространением коронавируса, губернаторы четырех префектур – Токио, Сайтама, Тиба и Канагава обратились к министру по ревитализации экономики Нисимуре Ясутоси с просьбой о скорейшем объявлении режима чрезвычайного положения.
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4
Как сообщило Национальное полицейское управление Японии, в 2020 году по всей стране число погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило 2839 человек, что является самым низким показателем за весь период наличия сопоставимых статистических данных с 1948 года. Число жертв ДТП оказывается минимальным 4 года подряд. Показатель впервые снизился до менее 2 тыс. человек.
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5
Обвиняемому в грабеже, сексуальном насилии и убийстве Сираиси Такахиро (30 лет), в квартире которого в городе Дзама префектуры Канагава были обнаружены останки 9 мужчин и женщин, был утвержден смертный приговор.
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7
В связи с распространением коронавируса правительство объявило режим чрезвычайного положения в Токио и трех соседних со столицей префектурах Сайтама, Тиба и Канагава на период с 8 января по 7 февраля. Принято решение продлить по всей стране до 7 февраля приостановку действия программы поддержки туризма Go To Travel.
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10
В префектурах Фукуи, Тояма и ряде других мест, главным образом, со стороны Японского моря, прошли рекордные снегопады, в результате которых на скоростной автомагистрали Хокурику были временно блокированы 1000 автомобилей, а на скоростной автомагистрали Токайдо – 200 машин. Имеются погибшие в результате несчастных случаев во время уборки снега и т. п.
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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило, что четверо прибывших из Бразилии мужчин и женщин, у которых при прохождении карантинной проверки в аэропорту было выявлено заражение коронавирусом, инфицированы его новой разновидностью, отличной от той, что распространяется в Великобритании и ЮАР.
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12
Скончался известный писатель жанра нон-фикшн Хандо Кадзутоси, известный своими исследованиями эпохи Сёва, автор книги «Самый длинный день Японии» и других произведений. Ему было 90 лет.
13
Правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в семи префектурах – Осака, Киото, Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги на период с 14 января по 7 февраля.
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14
Высшая лига регби решила отложить открытие сезона, запланированное на 16 января. Причиной стало то, что у игроков команд, а также обслуживающего персонала – в общей сложности более 60 человек – было выявлено заражение коронавирусом.
15
В рамках расследования о предполагаемом получении взятки на сумму 5 млн йен во время пребывания на должности министра особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел обыски у бывшего министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, депутата парламента (сложившего полномочия) от 2-го избирательного округа Хоккайдо Ёсикавы Такамори (70 лет) (получение взятки) и у бывшего президента расположенной в городе Фукуяма префектуры Хиросима компании по производству куриных яиц «Акита фудзу» Акиты Ёсики (87 лет) (дача взятки).
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Скрипачка Гото Мидори удостоена Почетной награды центра имени Кеннеди, присуждаемой в Соединенных Штатах за вклад в культуру и искусство. Это второе присуждение данной награды лицу японского происхождения вслед за дирижером Одзавой Сэйдзи, который был удостоен ее в 2015 году.
16
Впервые проведено единое тестирование поступающих в ВУЗы, сменившее единовременные экзамены в специализированных центрах. В необычайных условиях объявленного в 11 префектурах страны из-за распространения коронавируса режима чрезвычайного положения тесты сдавали 530 тыс. желающих поступить в высшие учебные заведения.
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18
Созвана 204-я очередная сессия Парламента Японии. Суга Ёсихидэ выступил перед депутатами с политической речью впервые после вступления в должность премьер-министра. В условиях, когда продолжается распространение коронавируса, правительство и партии правящей коалиции стремятся к скорейшему утверждению 3-го дополнительного бюджета на 2021 финансовый год, предусматривающего меры борьбы с инфекцией, а также основного бюджета на 2021 финансовый год.
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20
Жюри 164-й Премии Акутагавы и Премии Наоки удостоило Премии Акутагавы Усами Рин (21 год) за произведение «Оси, мою» («Веселись, гори»). Премию Наоки получила Сайздё Нака (56 лет) за сборник «Урасабисигава» («Одинокая река»).
В связи с чрезвычайным положением, объявленным из-за распространения коронавируса, железнодорожные компании, обслуживающие японскую столицу и ее окрестности, начали сдвигать на более раннее время движение последних поездов. Вплоть до отмены ЧП последние электрички будут уходить раньше максимум примерно на 30 минут.
21
Токийский окружной суд вынес приговор Каваи Анри (47 лет), депутату Палаты советников, обвиненной в нарушениях Закона о выборах на общественные должности (подкуп и досрочные предвыборные действия) при проведении выборов в Палату советников в 2019 году, приговорив ее к 1 году и 4 месяцам заключения с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет (прокуратура запрашивала 1 год и 6 месяцев).
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства и администрация префектуры Тиба сообщили, что на ферме по разведению уток в городке Ёкосибахикари было подтверждено заражение птицы высокопатогенным штаммом птичьего гриппа. В нынешнем сезоне заражение уток на территории страны подтверждено впервые.
23
Число скончавшихся после заражения коронавирусом в Японии (с учетом пассажиров круизного судна) превысило 5-тысячную отметку, составив 5077 человек.
28
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ в течение приблизительно 30 минут беседовал по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Наряду с укреплением альянса Японии и США, стороны согласовали курс на тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом, а также в решении проблемы глобального потепления. Это была первая беседа лидеров Японии и США после вступления Байдена в должность президента.
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Фотография к заголовку: Исполнительница роли вакцинируемого лица (слева) и медсестра в ходе практических занятий по использованию вакцин от коронавируса, 27 января 2021 г., Городской колледж медсестер Кавасаки, г., Кавасаки, район Сайвай (© Jiji Press)