Компания Kowa сообщает, что препарат «ивермектин» эффективен и для лечения заражённых штаммом омикрон

Новости



31 января компания Kowa (город Нагоя) провела 3-ю фазу клинических испытаний «ивермектина» в качестве терапевтического средства от коронавирусной инфекции на основе совместного неклинического исследования с Университетом Китасато. Препарат имеет тот же противовирусный эффект и для существующих мутантных штаммов, таких как штамм Delta. На фото ивермектин производства France Biogallan. Съёмка проводилась в Париже, апрель 2020 г. (2022 Reuters / Benoit Tessier)

Токио, 31 января (Reuters). Компания Kowa (город Нагоя) проводит третью фазу клинических испытаний применения препарата «ивермектин» для лечения новой коронавирусной инфекции в сотрудничестве с Университетом Китасато (неклинические испытания). По данным компании, удалось определить, что препарат обладает тем же противовирусным эффектом и в отношении существующих мутантных штаммов, таких как дельта и омикрон.

«Ивермектин» – средство, разработанное на основе исследований профессора Омуры Сатоси из Университета Китасато, получившего Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2015 году. Препарат применяется в основном в африканских странах в качестве лечебного средства при паразитарных инфекциях. В настоящее время проводятся клинические испытания нового типа лечения COVID-19.

Перевод с японского языка Nippon.com.

Статьи по теме