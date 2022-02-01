Компания Kowa сообщает, что препарат «ивермектин» эффективен и для лечения заражённых штаммом омикрон
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Токио, 31 января (Reuters). Компания Kowa (город Нагоя) проводит третью фазу клинических испытаний применения препарата «ивермектин» для лечения новой коронавирусной инфекции в сотрудничестве с Университетом Китасато (неклинические испытания). По данным компании, удалось определить, что препарат обладает тем же противовирусным эффектом и в отношении существующих мутантных штаммов, таких как дельта и омикрон.
«Ивермектин» – средство, разработанное на основе исследований профессора Омуры Сатоси из Университета Китасато, получившего Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2015 году. Препарат применяется в основном в африканских странах в качестве лечебного средства при паразитарных инфекциях. В настоящее время проводятся клинические испытания нового типа лечения COVID-19.
Перевод с японского языка Nippon.com.
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