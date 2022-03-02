В Японии стремительно растёт сумма пожертвований в помощь Украине

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Токио, 2 марта (Jiji Press). Сумма пожертвований на поддержку людей в Украине, подвергшейся нападению со стороны России, в Японии растёт необычайно быстрыми темпами.

Сумма денег, уже переведенных посольству Украины в Токио, некоммерческим и прочим организациям, уже очень велика по сравнению с масштабами пожертвований, делавшихся по случаю стихийных бедствий и других кризисов в прошлом.

На банковский счет, который посольство Украины открыло 25 февраля, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, к 1 марта уже поступили переводы более чем от 60 000 человек на общую сумму около 2 миллиардов йен.

Донаторы публиковали сообщения в Twitter и Facebook: «Я надеюсь, что могу хотя бы немного помочь».

Посольство выразило «сердечную благодарность японским друзьям» за поддержку украинцев в трудную минуту.

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