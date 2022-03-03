В Японии за день выявлено 72 646 случаев COVID-19

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Токио, 2 марта (Jiji Press). За день в Японии выявлено 72 646 новых случаев заболевания COVID-19, что примерно на 7700 меньше, чем неделей ранее.

Центральная префектура Тояма сообщила о рекордном показателе в 628 новых случаев.

В стране зафиксировано 238 новых случаев смерти от COVID-19. Число тяжёлых больных сократилось по сравнению с предыдущим днём на четыре до 1452.

В Токио было выявлено 12 693 новых случая, что на 1874 меньше, чем неделей ранее.

Число тяжёлых случаев заболевания в японской столице не изменилось с 1 марта и составило 68. Среднее ежедневное число новых случаев за семь дней снизилось на 18,8% по сравнению с неделей ранее до 11 045.

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