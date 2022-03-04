В Японии вновь вырос показатель числа заражений по сравнению с предыдущей неделей
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 марта (Jiji Press). Число новых случаев заболевания COVID-19 в Японии выросло на 9101 по сравнению с предыдущей неделей до 70 348 в четверг, это первое увеличение за 12 дней.
В стране зарегистрировано 1418 пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, что на 34 меньше, чем днём ранее, и 256 новых случаев смерти.
В Токио был выявлен 12 251 новый случай заболевания COVID-19, что на 2082 больше, чем неделей ранее. Среднее ежедневное число новых случаев за семь дней упало на 9,3% по сравнению с неделей ранее до 11 342,4.
Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 в японской столице выросло со 2 марта на 2 до 70. Сообщалось о 28 новых смертельных случаях.
Среди других префектур число новых случаев увеличилось по сравнению с предыдущей неделей до 7749 в Осаке, 7192 в Канагаве, 4808 в Аити, 3483 в Хёго и 3035 в Фукуоке. На Окинаве их число почти утроилось с 369 до 966.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии за всё время эпидемии зарегистрировано более 5 миллионов случаев COVID-19
- Количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии упало ниже 60 000
- Количество умерших от COVID-19 за день в Японии достигло рекордного уровня в 269 человек
- В Японии зарегистрировано 78 127 выявленных за день случаев COVID-19
- В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 впервые превысило 30 000
- В Японии выявлено более 4000 новых заражений за день
- В Японии за день выявлено 263 случая заражения новым коронавирусом
- В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон нового коронавируса за пределами карантина аэропортов
- Штамм омикрон нового коронавируса, по всей видимости, очень заразен: мнение японских экспертов
- В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса
- Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни
- В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
- В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек