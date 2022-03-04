В Японии вновь вырос показатель числа заражений по сравнению с предыдущей неделей

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Число новых случаев заболевания COVID-19 в Японии выросло на 9101 по сравнению с предыдущей неделей до 70 348 в четверг, это первое увеличение за 12 дней.

В стране зарегистрировано 1418 пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, что на 34 меньше, чем днём ранее, и 256 новых случаев смерти.

В Токио был выявлен 12 251 новый случай заболевания COVID-19, что на 2082 больше, чем неделей ранее. Среднее ежедневное число новых случаев за семь дней упало на 9,3% по сравнению с неделей ранее до 11 342,4.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 в японской столице выросло со 2 марта на 2 до 70. Сообщалось о 28 новых смертельных случаях.

Среди других префектур число новых случаев увеличилось по сравнению с предыдущей неделей до 7749 в Осаке, 7192 в Канагаве, 4808 в Аити, 3483 в Хёго и 3035 в Фукуоке. На Окинаве их число почти утроилось с 369 до 966.

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