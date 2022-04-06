Глава МИД Японии посетит Бельгию для участия во встречах G7 и НАТО

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса посетит Бельгию с 6 по 8 апреля, сообщило министерство.

По сообщению министерства иностранных дел, Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел крупнейших промышленно развитых стран (Большой семёрки), а также во встрече членов НАТО и их стран-партнёров, которые запланированы на 7 апреля в Брюсселе.

Участники встреч будут обсуждать дальнейшие санкции против России, которая продолжает вторжение в Украину, после обнаружения многочисленных мёртвых тел, предположительно принадлежащих гражданским лицам, недалеко от Киева, столицы Украины, после того, как российские войска покинули этот район.

Хаяси только что вернулся домой во вторник после завершения пятидневной поездки в Польшу вместо министра юстиции Фурукавы Ёсихисы, у которого был выявлен положительный результат на новый коронавирус.

Переночевав в Японии, Хаяси снова отправится в Европу из токийского аэропорта Ханэда днём 6 апреля.

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