Глава МИД Японии посетит Бельгию для участия во встречах G7 и НАТО
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 5 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса посетит Бельгию с 6 по 8 апреля, сообщило министерство.
По сообщению министерства иностранных дел, Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел крупнейших промышленно развитых стран (Большой семёрки), а также во встрече членов НАТО и их стран-партнёров, которые запланированы на 7 апреля в Брюсселе.
Участники встреч будут обсуждать дальнейшие санкции против России, которая продолжает вторжение в Украину, после обнаружения многочисленных мёртвых тел, предположительно принадлежащих гражданским лицам, недалеко от Киева, столицы Украины, после того, как российские войска покинули этот район.
Хаяси только что вернулся домой во вторник после завершения пятидневной поездки в Польшу вместо министра юстиции Фурукавы Ёсихисы, у которого был выявлен положительный результат на новый коронавирус.
Переночевав в Японии, Хаяси снова отправится в Европу из токийского аэропорта Ханэда днём 6 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта
- Япония призвала компании, обменивающие криптовалюту, избегать обслуживания объектов санкций против России
- Лидеры «Большой семёрки» договорились привлечь Путина к ответственности
- Президент Украины Зеленский призвал Японию продолжать санкции против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов
- Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
- Основные вехи истории Северных территорий
- Шесть российских военных кораблей прошли через пролив Соя в Японии
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Спортсмены из РФ и Беларуси не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины
- Министерство обороны России: Россия атаковала украинские военные объекты
- Япония объявила о санкциях против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
- Премьер-министр Японии выразил поддержку суверенитета Украины
- Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой
- В Японии рассматривают возможность перенаправления импортируемого сжиженного газа в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины
- Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что в случае вторжения России в Украину Япония примет соответствующие меры в сотрудничестве с США
- Посол России предупредил Японию в отношении возможных санкций против России в связи с Украиной