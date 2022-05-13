В Японии всё чаще призывают к смягчению правил ношения масок
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Токио, 13 мая (Jiji Press). Японское правительство всё чаще сталкивается с призывами пересмотреть требования к населению носить маски даже на открытом воздухе, чтобы предотвратить заражение новым коронавирусом.
Такие призывы участились после прогресса в вакцинации против COVID-19 в стране и увеличения количества призывов за границей за снятие масок.
Однако премьер-министр Кисида Фумио отрицательно относится к немедленному изменению запросов, заявив, что ношение масок является «основной мерой предосторожности» против инфекции.
«В настоящее время нереально ослабить рекомендации по ношению масок, – заявил Кисида 12 мая на заседании комитета по здравоохранению, социальному обеспечению и труду Палаты советников, верхней палаты парламента Японии, на вопрос депутата от оппозиции. – Использование масок очень важно (для предотвращения заражения)», – добавил он.
Глава Токийской медицинской ассоциации Одзаки Харуо привлёк внимание, заявив 10 мая, что использование масок на открытом воздухе не обязательно. «В хорошо проветриваемых местах риск заражения не так высок, поэтому, возможно, целесообразно пересмотреть рекомендации по ношению масок на открытом воздухе», – сказал он на пресс-конференции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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