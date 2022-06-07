Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно: Япония будет резко усиливать оборонную мощь

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Токио, 6 июня (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу осудил запуск Северной Кореей восьми баллистических ракет малой дальности 5 июня и подчеркнул намерение Японии резко усилить свою оборонную мощь.

«Такое чрезвычайно большое количество пусков как минимум из трёх мест за короткий промежуток времени было беспрецедентным и абсолютно неприемлемым», – заявил Мацуно на пресс-конференции.

«Мы рассмотрим все варианты, в том числе обладание так называемым потенциалом контратаки, и будем работать над тем, чтобы радикально усилить наши оборонительные возможности», – добавил Мацуно.

Поскольку ракетные технологии Северной Кореи «меняются и совершенствуются быстрыми темпами», для Японии важно прилагать «неустанные усилия для улучшения своих возможностей по перехвату ракет», указал он.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами и приложим все усилия для сбора информации и наблюдения», – сказал Мацуно.

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