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Токио, 24 июня (Jiji Press). Российские законодатели внесли законопроект об установлении 3 сентября Днём победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Законопроект, внесённый в нижнюю палату российского парламента, был разработан в общей сложности восемью депутатами нижней и верхней палат, включая членов правящей партии президента Владимира Путина.

Законодатели утверждают, что этот шаг является контрмерой против санкций Японии против России за вторжение в Украину.

Они утверждают, что после начала «специальной военной операции» России в Украине Япония начала беспрецедентную враждебную кампанию, сотрудничая с США и странами Европы.

В 2010 году Россия объявила 2 сентября Днём окончания войны, поскольку Япония подписала акт о капитуляции в этот день в 1945 году.

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