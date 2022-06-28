G-7 продолжит оказывать гуманитарную и военную помощь Украине

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Замок Эльмау, Германия, 27 июня (Jiji Press). Лидеры Большой семёрки подтвердили намерение продолжать оказание гуманитарной и военной помощи Украине во второй день своего трёхдневного саммита в замке Эльмау, Германия.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о плане предоставления помощи в размере 200 миллионов долларов, чтобы помочь странам Ближнего Востока и Африки, пострадавшим от резкого роста цен на продовольствие, и увеличить складские мощности, чтобы способствовать возобновлению экспорта зерна из Украины.

«Международное сообщество обязано поддерживать Украину, сражающуюся на передовой», – сказал Кишида своим коллегам из G-7.

Лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Евросоюза выступили с совместным заявлением по Украине.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – говорится в заявлении.

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