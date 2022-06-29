Лидеры G-7 обещают поддержать экспорт украинского зерна
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Замок Эльмау, Германия, 27 июня (Jiji Press). Лидеры Большой семёрки подтвердили политику объединения усилий для поддержки украинского сельскохозяйственного производства и экспорта, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис, вызванный вторжением России в Украину.
Они подтвердили это во время обсуждения лидерами G-7 путей укрепления продовольственной безопасности, которое состоялось во второй день их трёхдневного саммита в замке Эльмау на юге Германии.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио во время переговоров 28 июня со своими коллегами из G-7 объявил о плане предоставления помощи в размере 200 миллионов долларов, направленной на поддержку поставок продовольствия в страны Ближнего Востока и Африки и поддержку экспорта Украины.
29 июня лидеры должны обсудить реструктуризацию многосторонности и другие вопросы, а также принять декларацию, которая подведёт итоги их обсуждений.
Более 20 миллионов тонн сельхозпродукции остаются в Украине из-за блокады Черного моря российскими войсками, что препятствует вывозу сельхозпродукции морским транспортом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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