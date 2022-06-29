G-7 рассматривают ограничение цен на российскую нефть в качестве новой санкции

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Замок Эльмау, Германия, 28 июня (Jiji Press). «Большая семёрка» заявила, что рассмотрит вопрос о введении верхнего предела цен на российскую нефть для сокращения доходов Москвы от энергоносителей в качестве новой санкции за её вторжение в Украину.

Лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов, а также Европейского Союза сделали заявление в совместном заявлении по завершении трехдневной встречи в замке Эльмау, Германия, которая началась 27 июня.

«Мы продолжим налагать серьёзные и немедленные экономические издержки на режим президента (Владимира) Путина за его неоправданную агрессивную войну против Украины», – говорится в заявлении.

Предложенный США потолок цен призван подорвать способность России финансировать войну. Этого нельзя добиться простым запретом на импорт российской нефти, что повышает цены на сырую нефть.

В заявлении говорится, что члены G-7 рассмотрят варианты запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру, если нефть не закупается по той цене, которая будет согласована в консультации с международными партнёрами, или ниже.

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