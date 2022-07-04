Цена на российскую нефть будет установлена примерно на половине нынешнего уровня

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что в соответствии с предложенным Группой семи механизмом ограничения цен на импорт российской нефти верхний предел её цены, как ожидается, будет установлен на уровне примерно половины нынешней.

Механизм, обдуманный крупными державами «Большой семёрки» в рамках санкций против России за её вторжение в Украину, призван сократить ресурсы России, которые она могла бы использовать для военных расходов.

В своей критической речи в Токио Кисида сказал: «Мы создадим механизм, при котором международное сообщество не будет покупать российскую нефть по ценам выше верхнего предела».

Цены на энергоносители стремительно растут во всем мире, в том числе отчасти и из-за санкций, наложенных на Россию «Большой семеркой», в которую входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз. В результате, несмотря на сокращение экспорта нефти из России, считается, что соответствующие доходы этой страны не уменьшились. Согласно одному анализу, средняя экспортная цена на энергоносители из России выросла примерно на 60% в годовом исчислении.

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