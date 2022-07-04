Цена на российскую нефть будет установлена примерно на половине нынешнего уровня
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что в соответствии с предложенным Группой семи механизмом ограничения цен на импорт российской нефти верхний предел её цены, как ожидается, будет установлен на уровне примерно половины нынешней.
Механизм, обдуманный крупными державами «Большой семёрки» в рамках санкций против России за её вторжение в Украину, призван сократить ресурсы России, которые она могла бы использовать для военных расходов.
В своей критической речи в Токио Кисида сказал: «Мы создадим механизм, при котором международное сообщество не будет покупать российскую нефть по ценам выше верхнего предела».
Цены на энергоносители стремительно растут во всем мире, в том числе отчасти и из-за санкций, наложенных на Россию «Большой семеркой», в которую входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз. В результате, несмотря на сокращение экспорта нефти из России, считается, что соответствующие доходы этой страны не уменьшились. Согласно одному анализу, средняя экспортная цена на энергоносители из России выросла примерно на 60% в годовом исчислении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Кисида и Макрон говорят о важности сотрудничества G-7 против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о принципиальном запрете на импорт российской нефти
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о новых санкциях против России
- Восемь российских госслужащих покинули Японию после решения японского правительства об их выдворении из страны
- В Японии обсуждают создание особого статуса для эвакуированных украинцев
- В Украине собака месяц ждёт убитую хозяйку
- Представитель правительства Японии назвал массовые убийства возле Киева военным преступлением
- Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине
- Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта
- Япония призвала компании, обменивающие криптовалюту, избегать обслуживания объектов санкций против России
- Лидеры «Большой семёрки» договорились привлечь Путина к ответственности
- Президент Украины Зеленский призвал Японию продолжать санкции против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов
- Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
- Основные вехи истории Северных территорий
- Шесть российских военных кораблей прошли через пролив Соя в Японии
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Спортсмены из РФ и Беларуси не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины