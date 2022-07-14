В Японии за день зарегистрировано 94 493 случаев заражения

Новости

Токио, 13 июля (Jiji Press). В Японии зарегистрировано 94 493 новых случая заражения новым коронавирусом, этот показатель превысил 90 000 впервые с 17 февраля.

Количество заражений за день выросло более чем в два раза по сравнению с неделей ранее, оно растёт 23-й день подряд.

В этот день в 13 префектурах, в основном в юго-западном регионе Кюсю, были зарегистрированы рекордно высокие ежедневные показатели инфицирования.

По всей стране число тяжелобольных пациентов с коронавирусом увеличилось с предыдущего дня на 7 до 90, а число новых случаев смерти от COVID-19 составило 31.

В Токио 13 июля было выявлено 16 878 новых случаев заражения, второй день подряд регистрируется более 10 000 новых случаев. Ежедневный показатель вырос на 8537 по сравнению с неделей ранее, он растёт 26-й день подряд.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме