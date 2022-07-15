Общее число заражений в Японии за всё время пандемии превысило 10 миллионов

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Общее число случаев заражения новым коронавирусом, выявленных в Японии, превысило 10 миллионов 14 июля, примерно через два с половиной года после того, как в стране был зарегистрирован первый случай.

Совокупная цифра в настоящее время составляет 10 015 739 и включает 97 788 новых случаев, выявленных за день 14 июля. Таким образом, примерно каждый двенадцатый человек в Японии был заражён вирусом.

Япония, похоже, охвачена седьмой по величине волной инфекций из-за распространения варианта коронавируса BA.5 омикрон. 14 июля количество новых случаев заражения за день достигло рекордного уровня в девяти из 47 префектур страны, включая Сидзуока, Фукуока и Тиба.

При этом число тяжелобольных пациентов с COVID-19, которое выросло с 13 июля на 10 и составив 100 14 июля, намного ниже пика шестой волны, когда оно превышало 1500 человек.

Первый случай COVID-19 в стране был зарегистрирован в январе 2020 года, а в августе 2021 года общее число случаев превысило 1 миллион.

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