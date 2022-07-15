Консультативная группа правительства Японии выступила с предложениями для борьбы с седьмой волной заражений

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Консультативная группа правительства Японии по COVID-19 опубликовала чрезвычайные предложения, призывая к мерам по подготовке к седьмой волне инфекций в стране.

Комиссия заявила, что вариант коронавируса BA.5 омикрон может распространяться в учреждениях для престарелых и медицинских учреждениях, и даже влиять на образовательные и социальные функции страны.

Группа подчеркнула, что для сдерживания инфекций необходимо ускорить вакцинацию, сохранить функции медицинской помощи и тщательно выполнять основные меры профилактики инфекций.

Группа призвала делать четвёртую прививку пожилым людям и третью прививку для молодёжи, а также проводить регулярные тесты на коронавирус у работников учреждений для престарелых и тесты на школьных мероприятиях.

Что касается укрепления медицинских функций, комиссия призвала к созданию системы, позволяющей применять лекарства от COVID-19 на ранних стадиях.

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