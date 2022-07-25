Число выявленных за день случаев заражения в Японии впервые превысило 200 000
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Токио, 23 июля (Jiji Press). Число выявленных за день случаев COVID-19 в Японии впервые превысило 200 000 23 июля, составив 200 975 и превысив предыдущий рекордный показатель, составлявший около 195 000, и зарегистрированный в предыдущий день.
Дневной показатель достигает рекордного уровня четвёртый день подряд: в 17 из 47 префектур страны зарегистрированы самые высокие показатели в условиях ускоряющегося распространения высокозаразного варианта нового коронавируса омикрон BA.5.
По данным министерства здравоохранения, число пациентов с тяжёлыми симптомами COVID-19 выросло на 12 с 22 июля до 203 по всей стране, превысив 200 впервые за более чем три месяца. Скончалось 72 человека, в том числе по девять в префектурах Канагава, Осака и Кумамото.
Только в Токио число новых случаев заражения достигло 32 698, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, оно превышает 30 000 третий день подряд. По данным столичной администрации Токио, среднее дневное число новых случаев за семь дней в японской столице составило 23 068, что на 63,5% больше, чем за предыдущую неделю. Число тяжелобольных по токийским критериям пациентов сократилось на одного с пятницы до 14.
В префектуре Айти было зарегистрировано 14 348 новых случаев, что почти вдвое больше, чем неделей ранее, и 22 501 в префектуре Осака, что в 1,8 раза больше.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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