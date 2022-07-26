Число выявленных за неделю случаев заражения в Японии впервые превысило 1 000 000

Новости

Токио, 25 июля (Jiji Press). В Японии выявлено 1 054 859 новых случаев заражения новым коронавирусом на прошлой неделе, показатель заражений за неделю впервые превысил 1 миллион и вырос в 1,68 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Совокупное число случаев заболевания COVID-19 в стране, в том числе среди пассажиров круизных судов и членов экипажа, к 10:00 25 июля составило 11 390 023 человека.

На прошлой неделе ежедневное количество новых случаев заболевания в Японии превысило 200 000 23 июля, достигая рекордного уровня четвёртый день подряд, главным образом из-за быстрого распространения высокозаразного варианта омикрон BA.5.

По префектурам наибольшее количество еженедельных случаев заражения было зарегистрировано в Токио, 171 798, что в 1,6 раза больше, чем за предыдущую неделю, за ним следуют Осака – 113 792, Канагава – 75 256, Айти – 71 809 и Фукуока – 63 559.

Совокупное число умерших от коронавируса в Японии за всё время эпидемии выросло на 300 по сравнению с предыдущей неделей до 31 915 человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме