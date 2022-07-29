В Японии выявлен второй случай заболевания оспой обезьян

Новости

Токио, 28 июля (Jiji Press). Второй случай обезьяньей оспы был выявлен в Японии, как сообщают министерство здравоохранения и столичная администрация Токио.

Пациент, мужчина в возрасте 30 лет, проживающий в Северной или Центральной Америке, госпитализирован в медицинское учреждение в Токио и находится в стабильном состоянии.

По данным министерства и столичной администрации, мужчина ощущал слабость 21 июля перед въездом в Японию. Позже у него появилась сыпь во рту, и 27 июля он посетил медицинское учреждение в Токио.

Национальность заболевшего не разглашается. Неясно, имеет ли он какие-либо связи с первым больным обезьяньей оспой в Японии.

«С большой долей вероятности он заразился ещё до въезда в страну», – заявили в министерстве здравоохранения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме