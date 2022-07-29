Эксперты бьют тревогу по поводу быстрого распространения COVID-19 в Токио

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Токио, 28 июля (Jiji Press). Эксперты заявили, что в Токио продолжается взрывное распространение инфекции COVID-19, которое влияет на социальные функции, в том числе на медицинскую систему.

Число новых случаев COVID-19 превысило пик шестой волны заражений, заявили эксперты на заседании столичной администрации Токио.

Они добавили, что многие люди заражаются или оказываются в состоянии близкого контакта с пациентами, сталкиваясь с ограничениями в своей трудоспособности.

«Мы улучшим режимы консультаций и тестирования, чтобы инфицированные люди могли должным образом получать медицинские услуги», – заявила губернатор Токио Коикэ Юрико на пресс-конференции после совещания по мониторингу COVID-19.

Столичная администрация заявила, что оно будет распространять наборы антигенов, чтобы люди могли пройти тестирование на COVID-19 дома, поскольку всплеск случаев заболевания приводит к тому, что люди всё чаще не могут проходить медицинские осмотры.

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