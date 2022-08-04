В Японии зарегистрировано рекордно высокое число случаев заражения за день

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Токио, 3 августа (Jiji Press). Число новых случаев заболевания COVID-19 в Японии 3 августа достигло 249 812, установив новый рекорд, превзойдя предыдущий рекорд в 233 000 случаев 28 июля.

Количество новых смертей от COVID-19 за день составило 169, а число тяжелобольных увеличилось на 14 со 2 августа до 478.

В 24 из 47 префектур страны сообщили о новых рекордных дневных максимумах новых случаев, в том числе Хоккайдо с 6930 случаями, Сайтама с 13 780 случаями и Айти с 17 778 случаями.

В Токио число новых случаев за день составило 38 940, что на 9904 больше, чем неделей ранее. Двенадцать новых летальных исходов подтверждены в японской столице.

В префектуре Осака ежедневное число новых случаев заражения увеличилось на 2181 по сравнению с неделей ранее до 24 038, превысив 20 000 второй день подряд.

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