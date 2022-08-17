В условиях седьмой волны заражений смертность от COVID-19 в Японии за месяц выросла в семь раз

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Токио, 16 августа (Jiji Press). В Японии наблюдается всплеск числа смертей, связанных с COVID-19, в условиях продолжающейся седьмой волны заражений, при этом число таких случаев увеличилось в семь раз в течение одного месяца.

Поскольку подвариант нового коронавируса омикрон BA.5 быстро распространяется по всей стране, число случаев смерти за день превышает 200 в большинство дней, приближаясь к уровням, наблюдавшимся во время шестой волны, которая прокатилась по стране в начале этого года.

По данным министерства здравоохранения, ежедневное число смертей от COVID-19, объявленное местными органами власти, достигло рекордного уровня в 277 22 февраля этого года, на пике шестой волны инфекции.

Затем смертность от COVID-19 начала снижаться, и общее число случаев смерти от COVID-19 оставалось ниже 100 в течение примерно четырёх месяцев со 2 апреля. В некоторые дни число случаев смерти было ниже 10.

26 июля этот показатель снова превысил 100, что соответствует резкому увеличению числа случаев заражения коронавирусом с конца июня.

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