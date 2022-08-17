В условиях седьмой волны заражений смертность от COVID-19 в Японии за месяц выросла в семь раз
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 августа (Jiji Press). В Японии наблюдается всплеск числа смертей, связанных с COVID-19, в условиях продолжающейся седьмой волны заражений, при этом число таких случаев увеличилось в семь раз в течение одного месяца.
Поскольку подвариант нового коронавируса омикрон BA.5 быстро распространяется по всей стране, число случаев смерти за день превышает 200 в большинство дней, приближаясь к уровням, наблюдавшимся во время шестой волны, которая прокатилась по стране в начале этого года.
По данным министерства здравоохранения, ежедневное число смертей от COVID-19, объявленное местными органами власти, достигло рекордного уровня в 277 22 февраля этого года, на пике шестой волны инфекции.
Затем смертность от COVID-19 начала снижаться, и общее число случаев смерти от COVID-19 оставалось ниже 100 в течение примерно четырёх месяцев со 2 апреля. В некоторые дни число случаев смерти было ниже 10.
26 июля этот показатель снова превысил 100, что соответствует резкому увеличению числа случаев заражения коронавирусом с конца июня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония пересмотрит место COVID-19 в классификации инфекционных заболеваний
- Половина жителей Японии получила третью прививку от COVID-19
- В Японии за всё время эпидемии зарегистрировано более 5 миллионов случаев COVID-19
- Количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии упало ниже 60 000
- Количество умерших от COVID-19 за день в Японии достигло рекордного уровня в 269 человек
- В Японии зарегистрировано 78 127 выявленных за день случаев COVID-19
- В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 впервые превысило 30 000
- В Японии выявлено более 4000 новых заражений за день
- В Японии за день выявлено 263 случая заражения новым коронавирусом
- В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон нового коронавируса за пределами карантина аэропортов
- Штамм омикрон нового коронавируса, по всей видимости, очень заразен: мнение японских экспертов
- В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса
- Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни
- В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
- В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии