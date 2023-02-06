В Японии доля людей, положительно настроенных по отношению к России, достигла рекордно низкого уровня

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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Доля японцев, положительно настроенных по отношению к России, достигла рекордно низкого уровня в 5%, согласно недавнему опросу правительства Японии, что на 8,1 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, говорится в сообщении кабинета министров.

Такой результат, по-видимому, связан со вторжением России в Украину.

В ходе опроса доля респондентов, считающих японско-российские отношения «хорошими» или «относительно хорошими», снизилась на 17,5 пункта, до 3,1%, а доля тех, кто считает двусторонние отношения «важными» или «относительно важными», упала на 15,4% до 57,7%.

Между тем, доля респондентов с чувством близости с Южной Кореей выросла на 8,9 пункта до 45,9%, а доля тех, кто считает отношения Токио и Сеула важными, увеличилась на 5,9 пункта до 68%.

«(Японцы), похоже, внимательно следят за усилиями, предпринятыми администрацией президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в прошлом году для решения проблемы принудительного труда в военное время», – сказал представитель министерства иностранных дел.

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