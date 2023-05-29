Россия назвала дополнительные санкции Японии несправедливыми

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Токио, 27 мая (Jiji Press). В опубликованном 27 мая заявлении министерство иностранных дел России заявило, что дополнительные санкции Японии против Москвы являются несправедливыми.

Министерство предупредило, что Россия не оставит без внимания новые санкции, принятые японским правительством на заседании кабинета министров 26 мая в связи с вторжением России в Украину. Новые санкции включают запрет на оказание строительных и инженерных услуг России.

Также в заявлении министерство отклонило как спекуляцию российские ядерные угрозы, которые «Большая семёрка» осудила на саммите в городе Хиросима на западе Японии в начале этого месяца, призвав Японию аналогичным образом выразить обеспокоенность по поводу американского ядерного оружия, развёрнутого в Европе.

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