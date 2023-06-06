Министр обороны Японии пообещал продолжать поддерживать Украину

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Сингапур, 4 июня (Jiji Press). Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу заявил, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине, осудив вторжение России в Украину как нарушение международного права.

Об этом он заявил на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Сингапуре.

«Мы будем работать с международным сообществом, чтобы поддержать (Украину) с сильным ощущением возможного кризиса, когда то, что происходит в Украине сегодня, может случиться в Восточной Азии завтра», – сказал Хамада.

Резников отметил, что поддержка со стороны Японии помогает Украине.

Это была первая встреча Хамады и Резникова.

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