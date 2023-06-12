Япония предоставит Украине помощь в размере 5 миллионов долларов после разрушения плотины
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому по телефону, что Япония предоставит экстренную гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов долларов в связи с наводнением, вызванным разрушением плотины на юге Украины.
В ходе 30-минутного телефонного разговора Кисида выразил сочувствие и солидарность с Украиной в связи с инцидентом.
Кисида подчеркнул, что ущерб, наносимый гражданским объектам в условиях российской агрессии, абсолютно неоправдан.
Зеленский проинформировал Кисиду о последствиях разрушения дамбы и выразил благодарность за предложение гуманитарной помощи.
Японская помощь будет оказана жителям, пострадавшим от обрушения плотины, через международную организацию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония передаёт Украине две машины Сил самообороны
- Премьер-министр Кисида во время своего первого визита в Киев встретился с президентом Зеленским
- Украинские эвакуированные в Японии ощущают языковой барьер: принято решение об оказании поддержки для овладения языком
- Интервью госпожи Деви Сукарно из Украины: «Я пережила войну, я не боюсь»
- Госпожа Деви Сукарно посетила Киев, чтобы доставить гуманитарную помощь
- Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
- Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
- Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
- В Украине в ходе боевых действий погиб японский гражданин – предположительно доброволец, воевавший против российской армии
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио распорядился продолжить санкции против России
- Бывший японский пленный призывает к миру в Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Nippon Foundation учреждает фонд в 1 миллиард йен для поддержки эвакуированных украинцев в Японии: средства предназначены для помощи в изучении японского языка и взаимодействии с обществом
- Япония упростит требования к стипендиям для украинцев
- Поддержка эвакуированных из Украины в Японии: фонд Nippon Foundation выделяет 5 млрд йен на 3 года на переезд в Японию и проживание
- В Японии эвакуированным из Украины подарили маски-переводчики: новая технология японской венчурной компании
- Япония предоставит дополнительный кредит Украине в 300 млн долларов
- Япония предоставит Украине дополнительную помощь, в том числе продовольствие и медикаменты
- В Японии обсуждают создание особого статуса для эвакуированных украинцев
- В Украине собака месяц ждёт убитую хозяйку
- Представитель правительства Японии назвал массовые убийства возле Киева военным преступлением
- Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине