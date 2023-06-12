Япония предоставит Украине помощь в размере 5 миллионов долларов после разрушения плотины

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому по телефону, что Япония предоставит экстренную гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов долларов в связи с наводнением, вызванным разрушением плотины на юге Украины.

В ходе 30-минутного телефонного разговора Кисида выразил сочувствие и солидарность с Украиной в связи с инцидентом.

Кисида подчеркнул, что ущерб, наносимый гражданским объектам в условиях российской агрессии, абсолютно неоправдан.

Зеленский проинформировал Кисиду о последствиях разрушения дамбы и выразил благодарность за предложение гуманитарной помощи.

Японская помощь будет оказана жителям, пострадавшим от обрушения плотины, через международную организацию.

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