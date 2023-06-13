Министры Японии встретятся для предотвращения виктимизации жертв сексуальных преступлений

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Токио, 12 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что соответствующие правительственные министерства и ведомства проведут совещание по предотвращению виктимизации жертв сексуальных преступлений в ответ на предполагаемое сексуальное насилие со стороны покойного поп-магната Джонни Китагавы.

Кисида обнародовал план на дневном заседании Комитета по аудиту и административному надзору в Палате представителей, нижней палате парламента Японии.

«Сексуальное насилие – это чрезвычайно жестокий акт, который серьезно нарушает права человека, нанося вред физическому и психическому здоровью детей, и это абсолютно неприемлемо», – заявил Кисида на собрании.

Ссылаясь на законопроект о пересмотре уголовного кодекса страны, который в настоящее время обсуждается в парламенте, Кисида сказал: «Сексуальные преступления против детей будут наказываться более надлежащим образом».

Под председательством министра по вопросам гендерного равенства Огуры Масанобу на совещании представителей соответствующих министерств и ведомств будут рассмотрены меры по предотвращению сексуальной виктимизации.

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