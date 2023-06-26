Премьер-министр Японии Кисида Фумио указал на важность наращивания оборонного потенциала на юго-западных островах

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Итоман, префектура Окинава, 23 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности островов Нансэй на юго-западе Японии.

Архипелаг, состоящий из островов в префектурах Кагосима и Окинава, «важен с точки зрения защиты людей в стране, которая сейчас сталкивается с самыми суровыми и сложными условиями безопасности за послевоенную эпоху», – сказал Кисида журналистам в городе Итоман на Окинаве.

Он приехал в этот город, чтобы присутствовать на церемонии, посвященной памяти около 200 000 человек, погибших в битве за Окинаву на заключительном этапе Второй мировой войны 78 лет назад.

Япония размещает Силы самообороны на островах Нансэй, которые простираются от южной оконечности Кагосимы до Тайваня, в то время, когда Китай активизирует свои военные действия в Восточном и Южно-Китайском морях.

Кисида также сказал, что облегчение нагрузки на Окинаву из-за концентрации там американских баз является «важным вопросом, к которому правительство должно сохранять серьёзное отношение».

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