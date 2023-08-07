В Японии установят ракеты большой дальности на транспортные самолёты С-2

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Токио, 6 августа (Jiji Press). Министерство обороны Японии рассматривает возможность установки ракет большой дальности на транспортные самолёты C-2 Воздушных сил самообороны для повышения обороноспособности страны в условиях противостояния, сообщили источники в правительстве.

Источники добавили, что ракеты могут быть использованы для операций по атаке вражеских баз, например стартовых позиций ракет, при ответных ударах.

Возможность защиты при противостоянии позволит атаковать вражеские войска и корабли из-за пределов их досягаемости.

Согласно источникам, министерство рассматривает возможность использования ракеты, двигатель которой стартует в воздухе после того, как во время полёта сбрасывается контейнер с ракетой. Такой тип не потребует серьёзных модификаций самолётов. Соединённые Штаты разрабатывают соответствующие технологии.

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