США продолжат обмен разведывательными данными с Японией
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Вашингтон, 8 августа (Jiji Press). На пресс-конференции после того, как сети Министерства обороны Японии, как сообщается, были взломаны китайскими военными хакерами, заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Соединённые Штаты будут продолжать обмениваться разведывательными данными с Японией.
«Мы уверены в наших отношениях и обмене разведданными, которые мы делаем с Японией, и мы уверены, что мы продолжим это», – сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона.
The Washington Post 7 августа сообщила в своём интернет-издании, что китайские военные хакеры взломали «самые секретные компьютерные системы Японии» – засекреченные оборонные сети японского министерства обороны. В отчёте также говорится, что министр обороны США Ллойд Остин заявил японскому правительству, что расширенный обмен разведывательными данными с Японией может быть медленнее, если японские сети не будут лучше защищены.
Сингх об ответе Остина сказала: «Я не собираюсь раскрывать и вступать в частные разговоры, которые секретарь ведёт со своими коллегами».
Затем она сказала: «Мы очень уверены, что Япония сможет решить любые проблемы безопасности, которые у них есть».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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