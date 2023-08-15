Япония и США разработают перехватчик гиперзвуковых ракет

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Токио, 14 августа (Jiji Press). Япония и США планируют совместную разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого Китаем, Северной Кореей и Россией, как стало известно 14 августа.

Ожидается, что премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден придут к соглашению о совместной разработке на двусторонней встрече на полях трехстороннего саммита между двумя странами и Южной Кореей 18 августа.

Это будет вторая совместная разработка Токио и Вашингтоном ракеты-перехватчика после ракеты Standard Missile-3 Block 2A.

Существующая система противоракетной обороны Японии работает в режиме, состоящем из двух частей, когда ракета SM-3 запускается с эсминца Aegis Морских сил самообороны для перехвата угроз за пределами атмосферы, а Воздушные силы самообороны запускают ракету «земля-воздух» Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для поражения падающих целей.

Гиперзвуковое оружие движется со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, на относительно малых высотах и ​​по нестандартным траекториям, что делает его более трудным для перехвата, чем обычные баллистические ракеты с параболическими траекториями.

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