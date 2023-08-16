Министры иностранных дел Японии, США и Южной Кореи обсудили трёхстороннюю горячую линию

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Вашингтон, 15 августа (Jiji Press). Министры иностранных дел Японии, США и Южной Кореи встретились онлайн, чтобы обсудить планы по созданию новой горячей линии между тремя странами и обязать их консультироваться друг с другом в случае кризиса.

Ожидается, что планы будут одобрены на трёхстороннем саммите, который три страны проведут в резиденции президента в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона в 18 августа.

В ходе онлайн-встречи министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин согласились, что сотрудничество между их странами важно для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также для реагирования на действия Северной Кореи. Об этом сообщил МИД Японии.

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