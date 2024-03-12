Япония за последние 5 лет нарастила импорт вооружений на 155 процентов
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Лондон, 11 марта (Jiji Press). Импорт оружия в Японию в 2019-2023 годах вырос на 155 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014-2018 годов, согласно отчёту о международных поставках оружия, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира.
По данным шведского института, импорт оружия в Японию составил 4,1% от общего объёма, что сделало её шестым по величине импортером оружия в мире.
По данным института, за пять лет до 2023 года Япония закупила у США 29 истребителей, инвестировав большие средства в улучшение своих возможностей нападения на большие расстояния.
Япония также заказала у США 400 ракет большой дальности, сообщил институт, добавив, что эти закупки «впервые дадут Японии возможность поражать цели глубоко внутри Китая или Северной Кореи».
Импорт оружия соседней Южной Кореи вырос на 6,5%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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