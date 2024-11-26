Наследный принц Японии Акисино надеется, что его сын в будущем будет учиться за границей
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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Как сообщил наследный принц Японии Акисино, он надеется, что у его сына, принца Хисахито, в будущем будет возможность учиться за границей.
Наследный принц, первый в очереди на престол, сделал это заявление на пресс-конференции со своей супругой, наследной принцессой Кико, в усадьбе Акасака в Токио перед их официальным визитом в Турцию в следующем месяце.
«Иногда я говорю нашему сыну, что было бы хорошо, если он в молодости поживёт и поучится за границей, если у него будет такая возможность», – сказала принцесса.
Пара собирается совершить визит доброй воли в Турцию 3-8 декабря, поскольку в этом году исполняется 100 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Они посетят Турцию впервые.
«(Турция) играет важную роль в текущей ситуации на Ближнем Востоке, – сказал наследный принц. Упомянув историю дружеских отношений Токио и Анкары, он продолжил: – Я чрезвычайно рад посетить страну с такими хорошими обоюдными связями».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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