Наследный принц Японии Акисино надеется, что его сын в будущем будет учиться за границей

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Как сообщил наследный принц Японии Акисино, он надеется, что у его сына, принца Хисахито, в будущем будет возможность учиться за границей.

Наследный принц, первый в очереди на престол, сделал это заявление на пресс-конференции со своей супругой, наследной принцессой Кико, в усадьбе Акасака в Токио перед их официальным визитом в Турцию в следующем месяце.

«Иногда я говорю нашему сыну, что было бы хорошо, если он в молодости поживёт и поучится за границей, если у него будет такая возможность», – сказала принцесса.

Пара собирается совершить визит доброй воли в Турцию 3-8 декабря, поскольку в этом году исполняется 100 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Они посетят Турцию впервые.

«(Турция) играет важную роль в текущей ситуации на Ближнем Востоке, – сказал наследный принц. Упомянув историю дружеских отношений Токио и Анкары, он продолжил: – Я чрезвычайно рад посетить страну с такими хорошими обоюдными связями».

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