Ещё один суд в Японии признал запрет на однополые браки неконституционным

Новости

Осака, 25 марта (Jiji Press). Высокий суд Осаки постановил, что положения закона, запрещающие однополые браки, являются неконституционными, отменив решение суда низшей инстанции.

Это было пятое решение высшего суда по шести искам о возмещении ущерба, возбуждённым в пяти окружных судах Японии. Оно последовало за аналогичными решениями, вынесенными высшими судами Саппоро, Токио, Фукуоки и Нагоя.

В 2022 году окружной суд Осаки постановил, что положения Гражданского кодекса и закона о семейном регистре не считаются неконституционными.

25 марта председательствующая судья Высокого суда Осаки Хонда Кумико заявила, что эти положения «серьёзно подрывают достоинство личности и являются необоснованными».

Между тем суд отклонил ходатайство о государственной компенсации по этому иску, который является одним из шести исков, поданных тремя однополыми парами в префектуре Айти и префектурах Киото и Кагава с целью получения от правительства компенсации в размере 1 миллиона йен для каждого из истцов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме