Ещё один суд в Японии признал запрет на однополые браки неконституционным
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Осака, 25 марта (Jiji Press). Высокий суд Осаки постановил, что положения закона, запрещающие однополые браки, являются неконституционными, отменив решение суда низшей инстанции.
Это было пятое решение высшего суда по шести искам о возмещении ущерба, возбуждённым в пяти окружных судах Японии. Оно последовало за аналогичными решениями, вынесенными высшими судами Саппоро, Токио, Фукуоки и Нагоя.
В 2022 году окружной суд Осаки постановил, что положения Гражданского кодекса и закона о семейном регистре не считаются неконституционными.
25 марта председательствующая судья Высокого суда Осаки Хонда Кумико заявила, что эти положения «серьёзно подрывают достоинство личности и являются необоснованными».
Между тем суд отклонил ходатайство о государственной компенсации по этому иску, который является одним из шести исков, поданных тремя однополыми парами в префектуре Айти и префектурах Киото и Кагава с целью получения от правительства компенсации в размере 1 миллиона йен для каждого из истцов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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