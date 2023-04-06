Итоги месяца: март 2023

Japan Timeline

Новости

Победа японской сборной «Самурай дзяпан» на чемпионате «Международная классика бейсбола» (WBC), награждение теннисиста-колясочника Куниэды Синго премией Народного почета, саммит Японии и Южной Кореи по улучшению двусторонних отношений, внезапный визит премьер-министра Кисиды Фумио в Украину и переговоры с президентом Зеленским, смерть писателя Оэ Кэндзабуро, ответ работодателей на требования профсоюзов о повышении зарплат, решение о начале повторного судебного рассмотрения дела Хакаматы Ивао и другие события марта 2023 года в Японии.

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В одной из неполных средних школ города Тода префектуры Сайтама преподаватель получил ножевые ранения. Полиция префектуры арестовала по подозрению в покушении на убийство учащегося одной из полных средних школ

Рассмотрев апелляцию со стороны государства о призании недействительным утвержденного второй инстанцией судебного вердикта с требованием открыть шлюзы в залив Исигая, сооруженые в рамках проекта по созданию насыпных территорий в префектуре Нагасаки, третья малая коллегия Верховного суда отвегла требование рыболовной отрасли открыть шлюзы. Таким образом судебная тяжба, продолжавшаяся более 20 лет, фактически закончилась решением, по которому шлюзы открыты не будут.

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Принято решение о награждении теннисиста-колясочника Куниэды Синго Премией народного почета. Он стал первым параспортсменом, удостоенным этой чести.

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Теннисист-колясочник Куниэда Синго получает от премьер-министра Кисиды Фумио знак Премии народного почета (© Jiji Press)

На совещании по рассмотрению вопроса о возобновлении работы атомной электростанции «Сика» электроэнергетической компании «Хоккайдо дэнрёку» Комиссия по ядерному регулированию Японии пришла к заключению о том, что экспертная оценка этой компании об отсутствии активных разломов на территории АЭС, является надлежащей.

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В возрасте 88 лет скончался один из наиболее видных деятелей современной японской литературы, лауреат Нобелевской премии Оэ Кэндзабуро. Писатель внёс большой вклад в дело борьбы за мир и ликвидацию ядерного оружия.



Оэ Кэндзабуро разговаривает с журналистами перед своим домом после получения Нобелевской премии по литературе 13 октября 1994 года (© Jiji)

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При старте из Центра космических исследований Танэгасима первой ракеты-носителя новой модели H3, созданной Японским агентством по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) и компанией Mitsubishi Heavy Industires, после взлета не сработало зажигание двигателя второй ступени, после чего ракете была направлена команда на самоликвидацию. Таким образом завершился неудачей запуск спутника наблюдения за земной поверхностью «Дайти-3».

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На соревнованиях «Международная классика бейсбола» (WBC) в первом раунде в группе B сборная Японии «Самурай дзяпан» одержала победу над командой Китая со счетом 8:1 при активном участии игрока американского клуба «Лос-Анджелес энджелс» Отани Сёхэя как в роли питчера, так и отбивающего.



Центральный принимающий Ларс Нутбар ловит мяч в ходе стартового матча японской сборной с командой Китая (© Jiji Press)

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Палата советников одобрила предложение правительства о назначении экономиста Уэды Кадзуо на пост управляющего Банка Японии. Тем самым были завершены процедуры одобрения кандидатуры парламентом, включая Палату советников, и окончательно принято решение, по которому Кадзуо сменит 9 апреля уходящего в связи с истечением срока полномочий главу Банка Японии Куроду Харухико.

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Исполнилось ровно 12 лет со дня Большого землетрясения восточной Японии, число погибших и пропавших без вести в результате которого составило 22 212 человек.

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Токийский апелляционный суд принял решение о начале повторного рассмотрения дела Хакаматы Ивао, которому в 1966 году был вынесен смертный приговор по т. н. «делу Хакаматы». Впоследствии (20 марта) Токийский апелляционный суд подал особую апелляцию в Верховный суд, что существенно повысило вероятность оправдания Хакаматы в ходе повторного рассмотрения дела.



Хакамата Ивао приветствует собравшихся после объявления решения о повторном рассмотрении дела. Слева его старшая сестра Хидэко. 21 марта, город Сидзуока (© Kyodo Images)

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Дисциплинарный комитет Платы советников Парламента Японии принял решение о лишении полномочий депутата GaaSyy (настоящее имя Хигаситани Ёсикадзу).

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В связи с ростом потребительских цен многие крупные компании Японии одна за другой приняли решение удовлетворить «в полной мере» требования профсоюзов о повышении заработной платы в рамках весенних переговоров труда и капитала (т.н. «весенних наступлений»).



Сотрудник Союза трудящихся металлургической отрасли заносит на доску итоги переговоров с предприятиями (Официальная съемка © Jiji Press)

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Состоялись переговоры премьер-министра Кисиды Фумио с прибывшим в Японию с визитом президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Стороны договорились продолжать работу по улучшению японо-южнокорейских отношений.



Рукопожатие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля (слева) и премьер-министра Кисиды Фумио перед началом переговоров, 16 марта, резиденция премьер-министра Японии (© Jiji Press)

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил целью довести долю мужчин, берущих отпуск по уходу за детьми, до 85% к 2030 финансовому году, а также о плане ввести стопроцентно оплачиваемый отпуск по уходу за детьми.

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Открылся 95-й мемориальный чемпионат по бейсболу среди команд полных средних школ. Впервые за 4 года в церемонии открытия приняли участие команды всех школ, участвующих в чемпионате.

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Профессиональный игрок в Сёги, обладатель чемпионского титула Рюо Фудзии Сота завоевал чемпионский титул Кио. Он стал вторым и при этом самым молодым в истории обладателем шести основных титулов этой игры.



Радостная улыбка Фудзии Сота, обладателя шести чемпионских корон сёги (© Jiji Press)

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио нанес неожиданный визит в Киев в условиях продолжающегося вторжения России в Украину. Состоялись переговоры Кисиды с украинским президентом Владимиром Зеленским.



Премьер-министр Японии Кисида Фумио (слева) и президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров на высшем уровне (© Reuters)

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В финальном матче 5-го чемпионата «Мировая классика бейсбола» (WBC) сборная Японии выиграла у команды Соединенных Штатов со счетом 3:2, одержав третью по счету победу в этих состязаниях. Прекрасно проявивший себя в роли питчера Отани Сёхэй признан наиболее ценным игроком чемпионата.

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Средняя официальная стоимость земли всех категорий в 2023 году повысилась второй год подряд. Восстановление после пандемии распространяется на регионы.

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В рамках 20-х объединенных выборов местных органов самоуправления в 9 префектурах было объявлено о проведении выборов губернаторов и стартовал первый тур избирательной кампании.

Компания Toshiba решила принять предложение о приобретении со стороны инвестиционной компании Japan Industrial Partners (JIP). Предположительно стоимость сделки составляет порядка 2 трлн йен, по завершении сделки Toshiba уйдет с фондового рынка.

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Верховный суд Японии оправдал бывшую техническую стажерку из Вьетнама, отменив решение суда нижестоящей инстанции по делу о брошенных мертворожденных близнецах.

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Управление по делам культуры завершило переезд и приступило к работе в Киото. Это первый полномасштабный переезд одного из ведомств центрального правительства.

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В связи с задержанием в Пекине сотрудника японской фармацевтической компании Astellas Pharma правительство Китая объявило о том, что в отношении этого гражданина Японии «имеются подозрения о ведении шпионской деятельности».

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Парламент одобрил и утвердил проект бюджета на 2023 финансовый год рекордной общей стоимостью 114 трлн 381 млрд 200 млн йен.

Боксер Мурата Рёта объявил о завершении спортивной карьеры. После завоевания золотой медали Олимпийских игр в Лондоне Мурата перешел в профессиональный бокс и в 2017 году завоевал чемпионский титул WBA в среднем весе.



Бывший чемпион мира по боксу Мурата Рёта объявляет о завершении спортивной карьеры на пресс-конференции (© Jiji Press)

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Комиссия по честным и справедливым сделкам Японии отдала трем главным электроэнергетическим компаниям регионов Тюгоку, Тюбу и Кюсю распоряжение выплатить штраф в размере 101 млрд йен за картельный сговор с целью взаимного ограничения действий по привлечению клиентов.

В профессиональном бейсболе открылся очередной сезон. Команда «Ниппон хаму» в первом матче на своем новом домашнем бейсбольном стадионе «Эсконфирудо Хоккайдо» потерпела поражение от команды «Ракутэн».

Фотография к заголовку: Радость спортсменов сборной Японии, одержавших победу в финале чемпионата «Мировая классика бейсбола» (WBC) над командой Соединенных Штатов (© Reuters)