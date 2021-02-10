Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио соберётся в связи с сексистским заявлением президента комитета и массовым отказом волонтёров Игр

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ФОТОГРАФИЯ: Президент оргкомитета Игр в Токио 2020 Мори Ёсиро выступает на пресс-конференции в Токио, Япония, 4 февраля 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Pool

ТОКИО (Рейтер). Организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио собирается созвать специальное заседание правления 12 февраля в связи с протестами против сексистских комментариев президента комитета Мори Ёсиро, сообщила 9 февраля общественная телекомпания NHK.

В специальном отчёте Nikkan Sports говорится, что обсуждение отставки Мори на встрече не планируется, но его комментарии могут подвергнуться критике.

Мори критикуют за сделанное на прошлой неделе высказывание, будто бы встречи с участницами женского пола занимают много времени, и они «начинают конкурировать» друг с другом. Он извинился и отказался от своих комментариев, но возмущение общественности не утихает.

По словам Мори, около 440 волонтеров Игр отказались от участия, а организаторы в Японии получили более 5500 жалоб, по данным местных СМИ. В заявлении Международного олимпийского комитета говорится, что его заявления «абсолютно неуместны».

«Мы относимся к этому очень серьёзно», – заявила во вторник олимпийский министр Хасимото Сэйко, когда её спросили об уходе волонтёров.

28-летний Ояма Дайти, отказавшийся от волонтёрской деятельности из-за опасений по поводу коронавируса, сказал о Мори: «Если каждый раз, когда он говорит, становится хуже, то ему следует уйти. Это было не только в японских новостях, весь мир услышал то, что он сказал, и возникло противодействие. Для Японии это очень неприятно».

На участие в качестве волонтёров подписалось 80 000 человек, и многие из них остаются.

70-летняя Ёсидзава Мисако, преподающая английский язык на неполной занятости в префектуре Сайтама, не собирается отказываться быть волонтёром, несмотря на протесты: «Это опрёделенно оплошность, но Мори стар... и я думаю, что люди этого возраста склонны смотреть на женщин свысока, это возрастной фактор».

«Мори – это Мори, я не его волонтёр. Я волонтёр Олимпийских игр в Токио», – сказала она.

Тем не менее, онлайн-петиция с требованием принять меры против Мори на данный момент собрала 140 000 подписей, и 9 февраля в редакционной статье ежедневной газеты «Майнити симбун» говорится, что он должен уйти в отставку. «Это не вопрос, который можно закрыть опровержением или извинениями», – сказано в сообщении газеты.

Дистанцируются и спонсоры. Компания страхования жизни Nippon Life Insurance заявила, что «разочарована» этими замечаниями, и выразила это оргкомитету.

Наканиси Хироаки, председатель Японской федерации экономических организаций Кэйданрэн, сначала воздержался от комментариев, но позже сказал: «Я чувствую, что некоторые люди действительно думают об этом в Японии», добавив, что «социальные сети ужасны», в связи с тем, насколько быстро комментарии распространяются и распространяются в Интернете.

На просьбу пояснить, что он имел в виду, Наканиси сказал, что в Японии было принято по-разному относиться к мужчинам и женщинам, но такое мышление устарело, как сообщает TV Asahi,.

Этот комментарий распространился в социальных сетях, и люди в Twitter также выражали недовольство комментариями Наканиси.

«Он сделал радикальное заявление о Японии, но я думаю, что так думает сам председатель. В своей неспособности слушать своих критиков он такой же, как и президент Мори», – сказал один пользователь Twitter.

(Репортаж Сакуры Мураками, Канэко Каори, Маруямы Рикако, Элейн Лис и Ямадзаки Макико; редактирование Криса Галлахера, Майкла Перри и Джайлза Элгуда, перевод Nippon.com)

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