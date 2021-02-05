Организаторы Олимпийских игр в Токио выпустили руководство по контролю за инфекциями

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Лондон, 3 февраля (Jiji Press). Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и другие участники выпустили первый сборник руководящих принципов по контролю за инфекцией нового коронавируса, направленных на обеспечение безопасного проведения Игр этим летом.

Первое из серии руководств по Играм, опубликованных оргкомитетом Игр в Токио, Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом, согласовано с текущим обзором мер по борьбе с коронавирусом, составленным в основном правительством Японии в декабре 2020 года.

Первая инструкция, предназначенная для международных спортивных федераций, включала в себя основные элементы, такие как проверка температуры тела и тест на коронавирус перед въездом в Японию, правила поведения после прибытия, регулярные проверки на вирусы, использование приложения для управления состоянием здоровья и самоизоляцию после инфекции.

В нём также говорится, что зрители на игровых площадках должны поддерживать спортсменов аплодисментами, а не криками или пением.

Повторное или серьёзное несоблюдение правил, изложенных в руководящих принципах, может привести к лишению участников аккредитации и права на участие в Играх, говорится в сборнике правил.

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