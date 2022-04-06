Либерально-демократическая партия Японии предлагает организовать международное сотрудничество для ограничения права вето в ООН

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии подготовила предложение о том, чтобы правительство работало над укреплением международного сотрудничества для ограничения права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Проект предложения был подготовлен партийным отделом иностранных дел и Исследовательской комиссией по иностранным делам после того, как Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности, осуждающую вторжение страны в Украину.

В предложении содержится призыв к правительству активизировать сотрудничество с Францией и другими сторонниками идеи ограничения права вето.

«Япония должна играть ведущую роль в международном сообществе» по этому вопросу, говорится в предложении, при этом отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский осудил недееспособность Совета Безопасности в своем онлайн-обращении к парламенту Японии в марте.

Отдел иностранных дел также решил создать проектную группу по реформам ООН.

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