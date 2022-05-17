Япония начнёт принимать туристов в июне

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Токио, 16 мая (Jiji Press). Правительство Японии планирует в начале июня запустить тестовый проект, чтобы снова начать приём участников групповых туров из-за рубежа, заявили правительственные чиновники.

О начале приёма иностранных туристов, которым в настоящее время не разрешён въезд в Японию из-за мер пограничного контроля в связи с COVID-19, будет объявлено уже на этой неделе.

Если не будет серьёзных проблем, правительство будет постепенно расширять круг иностранных туристов, которым разрешён въезд в Японию.

13 мая в телепрограмме премьер-министр Кисида Фумио сказал, что серьёзную озабоченность по поводу мер пограничного контроля вызывает время и масштабы открытия Японией границ для иностранных туристов.

«В ближайшее время мы проведем эксперимент», чтобы начать открытие границ в следующем месяце или позже, сказал он.

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