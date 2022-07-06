Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев: Япония не сможет получать нефть и газ из России, если введёт ограничения цены на нефть
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Токио, 5 июля (Jiji Press). Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Япония будет исключена из проекта разработки нефти и природного газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, если по предложению премьер-министра Японии Кисиды Фумио будет введен потолок цен на российскую нефть.
В комментарии, размещённом в Интернете, Медведев также сказал, что Япония не сможет получать нефть и газ из России.
Его замечания прозвучали после того, как Кисида во время выступления в Токио 3 июля раскрыл план по установлению верхнего предела закупочных цен международного сообщества на российскую нефть примерно на половине текущего уровня в соответствии с обсуждениями со своими коллегами из Большой семёрки.
Медведев сказал, что такая мера приведет к значительному сокращению количества нефти, доступной на рынке, и резко повысит цену.
В тот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, один из ближайших помощников президента России Владимира Путина, заявил, что Япония укрепляет свою реваншистскую позицию в отношении четырёх островов в северо-западной части Тихого океана, находящихся в центре давнего территориального спора между двумя странами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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