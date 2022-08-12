Совокупное число заражений в Японии за время эпидемии достигло 15 миллионов

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Токио, 11 августа (Jiji Press). Совокупное число случаев заболевания COVID-19 в Японии превысило 15 миллионов. Продолжается седьмая волна инфекций при распространении варианта вируса BA.5.

11 августа число новых случаев заражения COVID-19 по стране достигло 240 205 человек, в результате чего общее число заболевших за всё время достигло 15 143 597 человек. Ежедневный показатель превышал 200 000 в течение трех дней подряд, а недельный показатель 11 августа вырос на 1527 по сравнению с неделей ранее.

Совокупное количество болевших достигло 15 миллионов менее чем за месяц после того, как 14 июля оно превысило 10 миллионов.

11 августа число новых случаев достигло рекордных дневных максимумов в северо-восточных префектурах Ямагата и Фукусима, центральной префектуре Исикава, западных префектурах Хёго и Хиросима и юго-западной префектуре Нагасаки.

Новые смертельные случаи от COVID-19 составили 206 по всей стране, в результате чего общее число умерших достигло 34 596 человек. Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 увеличилось на шесть с 10 августа до 603.

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